2019-07-30T19:18:06+03:00
Происшествия

Сочинские полицейские задержали сбытчиков поддельных купюр

Злоумышленники реализовали крупную партию фальшивок на территории курорта
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сочинские полицейские получили информацию о том, что на курорте могут действовать двое приезжих, которые сбывают поддельные денежные знаки. Проведенная проверка подтвердила данный факт.

- После сбыта поддельных купюр в одном из магазинов, полицейские задержали двоих граждан в возрасте 30 лет и 31 года. Изъятые денежные знаки вызвали у оперативников сомнения в их подлинности. Экспертиза подтвердила, что купюры являлись фальшивыми, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе обыска, который провели в одной из частных гостиниц, где приезжие снимали номер, полицейские обнаружили и изъяли еще 146 поддельных пятитысячных купюр на сумму 730 тысяч рублей. Удалось выяснить, что злоумышленники причастны к шести эпизодам сбыта фальшивок на территории Сочи.

Подозреваемые находятся под стражей. В отношении мужчин возбудили уголовные дела. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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