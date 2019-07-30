В Краснодаре отключат светофор на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой

СЕГОДНЯ 19:58 2019-07-30T19:58:34+03:00

Электронные регулировщики не будут работать несколько дней

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. 20 объектов не будут работать с 10:00 31 июля до 17:00 3 августа 2019 года.

- Светофоры на оживленном перекрестке необходимо отключить для их реконструкции. Водителей просят быть внимательными и осторожными, строго следовать предписаниям разметки и дорожных знаков, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Чтобы дополнительно обезопасить движение на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой, здесь будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Напомним, в Краснодаре ограничили движение транспорта по улице Бородинской. Машины смогут проехать в направлении выезда из города только по одной полосе улицы на участке от ул. им. Василия Мачуги, 182 до ул. Бородинской, 156/2. завершить все работы и открыть улицу Бородинскую для проезда транспорта планируют 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU