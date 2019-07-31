На Кубани возбудили уголовное дело из-за навала танкера на причал

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-31T11:11:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за навала танкера на причал нефтегавани Шесхарис возле Новороссийска. ЧП произошло еще месяц назад.

- Как установило следствие, 22 июня при развороте нефтеналивного танкера во время швартовой операции произошел его навал на причал. В результате гавани и судну был причинен ущерб в размере более 372 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Сотрудниками ведомства проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, в Геленджике незаконно установили понтон для небольших судов. На них с нарушениями техники безопасности осуществляли посадку-высадку пассажиров. Вместе с сотрудниками МЧС конструкцию демонтировали и изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU