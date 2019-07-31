На дорогах Кубани в целях безопасности установят барьерные ограждения
В Краснодаре состоялось мероприятие, посвященное вопросам безопасности автодорог края.
- Губернатор подчеркнул, что из-за большого потока отдыхающих регион в числе лидеров в стране по количеству аварий. Также он отметил, что необходимо установить ограждения для разделения встречных полос, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
– Они могут быть металлические, бетонные, тросовые. Мы должны создать такие условия, чтобы даже если водитель захотел выехать на «встречку» или проехать по обочине, он не смог это сделать. Пункт о необходимости строительства барьеров до 2023 года нужно закрепить на уровне краевой программы, – сказал губернатор.
В муниципалитетах проанализируют ситуацию на дорогах. В каждом районе наведут порядок со знаками. Займутся освещением дорог на безопасность. Также край ежегодно планирует закупать не менее 200 камер фиксации нарушений ПДД, в этом году на это выделено 400 миллионов рублей.
Напомним, из 10 тысяч км кубанских дорог только 52 км – высшей категории. Ситуация с муниципальными трассами тоже не из лучших.
ИСТОЧНИК KP.RU