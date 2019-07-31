2019-07-31T09:07:49+03:00
Общество

В 2019 году на Кубани планируют произвести более 1 миллиона тонн сахара

В крае сейчас действуют 16 заводов по переработке этого сырья
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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- В 2018 году предприятия произвели 1,3 миллион тонн сахара, в этом году хотят получить такой же результат. В регионе уже начали перерабатывать свеклу. В крае сейчас действуют 16 заводов, и все они готовы к приему этого сырья, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Первые 2 тысячи тонн сахара уже выработали два комбината в Курганинском и Ленинградском районах.

Собственники заводов края к сезону вложили в ремонт предприятий и оборудования около 2 миллиардов рублей. Их мощность теперь позволяет перерабатывать 12 миллионов тонн сырья за сезон.

В 2018 году регион произвел 1,3 миллион тонн сахара. В 2017 были выработаны рекордные 1,52 миллиона тонн, что на 2 процента превысило показатель предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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