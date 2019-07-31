Температура воды в Черном море 31 июля 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе
«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 31 июля.
В Анапе купаться прохладнее всего - +24,9 градусов, в Геленджике на 0,3 градуса теплее.
31 июля водичка в Новороссийске составляет 25,2 градуса, в Сочи – 25,5 градусов. А теплее всего море в Туапсе и Джубге, оно здесь прогрелось до 25,9 градусов.
В Азовском море купаться тоже довольно комфортно, в Ейске +26,1, а Темрюке и Приморско-Ахтарске +26,8.
- На Черноморском побережье пройдет небольшой дождик, возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +30, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU