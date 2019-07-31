На Кубани снизилась младенческая смертность

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-31T09:10:26+03:00

Если в 2014 году этот показатель был 5,6 на тысячу родившихся, то сегодня – 3,6

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Впервые за последние годы в край достиг рекордного показателя снижения младенческой смертности. За 5 лет на Кубани младенческая смертность снизилась на 36 процентов. Если в 2014 году этот показатель был 5,6 на тысячу родившихся, то сегодня – 3.6.

В регионе реализуется национальный проект «Здравоохранение». За счет этого постоянно обновляется материально-техническая база детских медорганизаций. Только за прошлый год было закуплено почти 500 единиц медоборудования.

- Для оказания медпомощи при сложных родах в крае работает 3 перинатальных центра самого высокого класса. В них лечатся женщины и дети с серьезными патологиями. В конце 2018 года в Сочи открыли новый перинатальный центр. В нем родилось уже более полутора тысячи детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

В краевом перинатальном центре с 2011 года родился уже 50 тысячный ребенок. Ежегодно в Детской краевой клинической больнице проводят более 500 операций детям в периоде новорожденности и более 1500 – при пороках развития.

Напомним, в Новокубанскую больницу поступило новое медоборудование для детей. На это из краевого бюджета было выделено почти 4,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU