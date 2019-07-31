В Краснодаре на месте снесенного рынка по Бургасской сделают бесплатную парковку

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-31T09:29:11+03:00

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В Краснодаре на пересечении Бургасской и Стасова в феврале этого года снесли рынок, здесь уже завершили расчистку территории. Идет укладка асфальта.

- На этом месте появится парковочное пространство на 31 автомобиль. Обустроят его до 15 августа. Здесь также переустроят трамвайную остановку, которая теперь будет располагаться на широкой платформе. На преобразованной территории планируется установить вазоны с растениями, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Площадь бесплатной парковки составляет около 1 тысячи квадратных метров. Здесь осталось уложить финальный слой асфальта. Рабочие отремонтировали более 600 квадратных метров тротуара и подъезд к парковке со стороны Бургасской.

Также стартовали работы по ремонту дорожного покрытия от Димитрова до Айвазовского. Благоустройство участка протяженностью 375 метров идет по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU