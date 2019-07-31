СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-31T09:43:57+03:00

В Тбилисском районе мужчина пойдет под суд за сбыт наркотиков Фото: Архив "КП"

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

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В Тбилисском районе в ходе проведения оперативного мероприятия сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя. Он продал гражданину пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое N-метилэфедрон общей массой 0,85 грамма.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU