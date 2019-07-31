2019-07-31T10:08:01+03:00
Происшествия

После вмешательства прокуратуры в бюджет Новороссийска возвращено более 340 тысяч рублей

Эти средства были необоснованно выплачены по субсидиям
Александра ПОДУШКО
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После вмешательства прокуратуры в бюджет Новороссийска возвращено более 340 тысяч рублейПосле вмешательства прокуратуры в бюджет Новороссийска возвращено более 340 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Прокуратура Новороссийска провела проверку соблюдения администрацией законодательства при предоставлении в 2017-2018 годы финансовой поддержки хозяйствующим субъектам.

- Мэрией города дает субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям. Было выявлено, что в отдельных случаях размер поддержки на возмещение затрат на строительство теплиц рассчитан неправильно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также один из получателей такого вида субсидии, через год после получения денег прекратил деятельность по эксплуатации построенной им теплицы.

Сотрудники прокуратуры направили в адрес главы администрации о представление об устранении нарушений федерального законодательства. В результате были приняты меры по взысканию необоснованно переплаченных сумм субсидий. В городской бюджет возвращено более 340 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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