2019-07-31T10:23:45+03:00
Общество

В Сочинском национальном парке появится выставка реликтовых растений

Ее хотят открыть в северной части парка «Дендрарий»
Александра ПОДУШКО
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Фото: Сочинского национального паркаФото: Сочинского национального парка
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Сочинский национальный парк разрабатывает уникальный проект по созданию эколого-просветительской выставочной экспозиции. Он реализуется по рекомендации Минприроды России. Экспозиция появится в северной части парка «Дендрарий».

- В Мире и в России достаточно много уже реализованных проектов типа «Музея под открытым небом». Но, следует подчеркнуть, что все они по-своему уникальны. Ни один музей не похож на другой. К этому результату стремится и коллектив Сочинского национального парка, - заявил исполняющий обязанности директор ФГБУ «Сочинский национальный парк» Павел Хоценко.

- В экспозиции будут представлены редчайшие коллекции реликтовых растений – ровесников самшита и динозавров, собранные в одном месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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