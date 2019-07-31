В Каневском районе мужчина выплатил долги, чтобы уехать за рубеж

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-31T10:39:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каневском районе должник по кредитам мог не вылететь в долгожданное путешествие за рубеж. Его право на выезд за пределы РФ оказалось ограниченным по постановлению судебного пристава.

- Долг каневчанина по кредитам составил более 145 тысяч рублей. После того как, пристав по телефону рассказал неплательщику о том, что путь за рубеж ему заказан, мужчина буквально за пару дней нашел необходимую сумму, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Также он оплатил еще и исполнительский сбор. Теперь мужчину ничего не остановит от поездки за рубеж.

Напомним, на Кубани местная жительница заняла у знакомой более двух миллионов рублей и не вернула. Потерпевшая обратилась в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU