2019-07-31T10:39:40+03:00
Происшествия

В Каневском районе мужчина выплатил долги, чтобы уехать за рубеж

145 тысяч он нашел буквально за пару дней
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе мужчина выплатил долги, чтобы уехать за рубежВ Каневском районе мужчина выплатил долги, чтобы уехать за рубежФото: Архив "КП"
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В Каневском районе должник по кредитам мог не вылететь в долгожданное путешествие за рубеж. Его право на выезд за пределы РФ оказалось ограниченным по постановлению судебного пристава.

- Долг каневчанина по кредитам составил более 145 тысяч рублей. После того как, пристав по телефону рассказал неплательщику о том, что путь за рубеж ему заказан, мужчина буквально за пару дней нашел необходимую сумму, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Также он оплатил еще и исполнительский сбор. Теперь мужчину ничего не остановит от поездки за рубеж.

Напомним, на Кубани местная жительница заняла у знакомой более двух миллионов рублей и не вернула. Потерпевшая обратилась в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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