В Калининском районе местная жительница платила в магазинах чужой банковской картой

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-31T11:03:38+03:00

За то, что она не сообщила о находке в полицию, ей грозит до 6 лет тюрьмы

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В полицию Калиниского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, а спустя несколько часов получила несколько смс-оповещений о списании денег со счета.

Сотрудники уголовного розыска установили, где была «засвечена» кредитка. Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных на терминалах и в магазинах, полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ее задержали и доставили в отдел полиции.

Женщина призналась, что нашла банковскую карту на улице, и, получив доступ к счету, несколько раз расплатилась ею в местных магазинах за товар.

- В отношении девушки возбужденно в уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU