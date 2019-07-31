В Калининском районе местная жительница платила в магазинах чужой банковской картой
В полицию Калиниского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, а спустя несколько часов получила несколько смс-оповещений о списании денег со счета.
Сотрудники уголовного розыска установили, где была «засвечена» кредитка. Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных на терминалах и в магазинах, полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ее задержали и доставили в отдел полиции.
Женщина призналась, что нашла банковскую карту на улице, и, получив доступ к счету, несколько раз расплатилась ею в местных магазинах за товар.
- В отношении девушки возбужденно в уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU