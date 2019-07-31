2019-07-31T11:03:38+03:00
Происшествия

В Калининском районе местная жительница платила в магазинах чужой банковской картой

За то, что она не сообщила о находке в полицию, ей грозит до 6 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Калининском районе местная жительница платила в магазинах чужой банковской картойВ Калининском районе местная жительница платила в магазинах чужой банковской картойФото: Архив "КП"
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В полицию Калиниского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, а спустя несколько часов получила несколько смс-оповещений о списании денег со счета.

Сотрудники уголовного розыска установили, где была «засвечена» кредитка. Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных на терминалах и в магазинах, полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ее задержали и доставили в отдел полиции.

Женщина призналась, что нашла банковскую карту на улице, и, получив доступ к счету, несколько раз расплатилась ею в местных магазинах за товар.

- В отношении девушки возбужденно в уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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