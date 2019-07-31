В Сочи в селе Раздольное отключили подачу воды
- В селе Раздольное в Сочи из-за проведения аварийных работ на трубе диаметром 200 миллиметров отключили воду. На месте трудятся 6 человек и 2 единицы специальной техники. Работы планируется завершить во второй половине дня, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Вода не будет подаваться в дома по улицам Механизаторов, Тепличная, Водораздельная, Следопытов ориентировочно до 16:00.
- На время проведения ремонтных работ организован подвоз жидкости двумя автоцистернами по улицам Водораздельная, 2 и Тепличная, 16/6, - сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
Напомним, на побережье Ейского района вышли «пляжные патрули». Специальная комиссия проверяет состояние мест отдыха граждан на соответствие нормам и правилам.
ИСТОЧНИК KP.RU