2019-07-31T11:12:11+03:00
Происшествия

В Сочи в селе Раздольное отключили подачу воды

Ремонт планируют закончить до 16:00
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

- В селе Раздольное в Сочи из-за проведения аварийных работ на трубе диаметром 200 миллиметров отключили воду. На месте трудятся 6 человек и 2 единицы специальной техники. Работы планируется завершить во второй половине дня, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Вода не будет подаваться в дома по улицам Механизаторов, Тепличная, Водораздельная, Следопытов ориентировочно до 16:00.

- На время проведения ремонтных работ организован подвоз жидкости двумя автоцистернами по улицам Водораздельная, 2 и Тепличная, 16/6, - сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Напомним, на побережье Ейского района вышли «пляжные патрули». Специальная комиссия проверяет состояние мест отдыха граждан на соответствие нормам и правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининском районе местная жительница платила в магазинах чужой банковской картой
В Каневском районе мужчина выплатил долги, чтобы уехать за рубеж
В Сочинском национальном парке появится выставка реликтовых растений
После вмешательства прокуратуры в бюджет Новороссийска возвращено более 340 тысяч рублей
В Тбилисском районе мужчина пойдет под суд за сбыт наркотиков
В Краснодаре на месте снесенного рынка по Бургасской сделают бесплатную парковку
На Кубани снизилась младенческая смертность
Температура воды в Черном море 31 июля 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе
В 2019 году на Кубани планируют произвести более 1 миллиона тонн сахара
На дорогах Кубани в целях безопасности установят барьерные ограждения
На Кубани возбудили уголовное дело из-за навала танкера на причал
В Краснодаре отключат светофор на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой
Сочинские полицейские задержали сбытчиков поддельных купюр
В Анапе реконструируют Восточный рынок
На побережье Ейского района вышли «пляжные патрули»
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях
Из 10 тысяч км кубанских дорог только 52 км – высшей категории
В Краснодаре нашли труп таксиста в машине
На Кубани продолжается реализация нацпроекта «Демография»
В Отрадненском районе банк недодал мужчине денег по кредиту
В Сочи этой осенью назначат нового мэра
На строительстве корпуса сочинского санатория аферисты «заработали» более 70 млн рублей
Трассу Краснодар-Ейск реконструируют до 2022 года
В Краснодаре на 2,5 месяца частично перекроют улицу Бородинскую
В Краснодаре иностранца арестовали за подделку документов
На Кубани прокуратура требует выдать онкобольному обезболивающее
Администрация Краснодара сэкономила 500 млн рублей
На Кубани 12-летний мальчик избил трех детей и бегал за ними с топором