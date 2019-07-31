В центре Краснодара нашли боеприпас времен ВОВ

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-31T11:41:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю из полиции поступило сообщение. В нем было сказано, что во время земляных работ на территории частного дома, расположенного в Центральном районе Краснодара, нашли предмет, конструктивно схожий с боеприпасом.

- Сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН Росгвардии, прибыли на место обнаружения находки. Они обследовали подозрительный предмет и идентифицировали его. Им оказалась ручная граната Ф-1 времен ВОВ со следами коррозии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпас вывезли и уничтожили в карьере накладным зарядом

ИСТОЧНИК KP.RU