2019-07-31T11:41:41+03:00
Происшествия

В центре Краснодара нашли боеприпас времен ВОВ

Его вывезли и обезвредили в карьере накладным зарядом
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-службы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю из полиции поступило сообщение. В нем было сказано, что во время земляных работ на территории частного дома, расположенного в Центральном районе Краснодара, нашли предмет, конструктивно схожий с боеприпасом.

- Сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН Росгвардии, прибыли на место обнаружения находки. Они обследовали подозрительный предмет и идентифицировали его. Им оказалась ручная граната Ф-1 времен ВОВ со следами коррозии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпас вывезли и уничтожили в карьере накладным зарядом

ИСТОЧНИК KP.RU

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