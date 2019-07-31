На Кубани готовятся к всероссийской переписи населения 2020 года

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-31T12:01:45+03:00

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Вице-губернатор Алексей Копайгородский провел первое заседание межведомственной комиссии, которая координирует проведение переписи на территории края. Все члены комиссии оперативно утвердят план работы и устранят все возможные проблемы еще на начальном этапе.

- С 1 августа регистраторы начинают уточнять картографический материал и составлять списки жилых домов, которых будет около 1,5 миллионов. Также специалисты проведут мониторинг состояния адресного хозяйства. Эти мероприятия будут завершены до 1 июля 2020 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Кубанцы впервые смогут заполнить переписные листы самостоятельно в Интернете на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в МФЦ.

Но также будут проводить опрос населения на дому, используя планшеты с электронными переписными листами. Бумажные формы станут резервными.

ИСТОЧНИК KP.RU