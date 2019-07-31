В Краснодаре на фестивале Geek Picnic выступят известные ученые и блогеры

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-31T12:18:23+03:00

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- В Краснодар на фестиваль Geek Picnic приедут известные ученые и блогеры. Они обсудят основы долголетия, города будущего, космический интернет, эмоции роботов и загадки виртуальной реальности, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Фестиваль науки, технологий и science-art в третий раз состоится около Дворца Спорта «Олимп» 14-15 сентября при поддержке мэрии города. На мероприятии запланировано три блока: «Жить вечно», «Гики навсегда» и «Мир будущего».

- В краевую столицу впервые приедут многие топовые спикеры. Это уникальная возможность пообщаться с профессорами Сколтеха и МГУ, резидентами TEDx . Все выступления связаны с главной темой фестиваля «Жить вечно», - рассказала программный директор Geek Picnic в Краснодаре Анна Ткачева.

На дискуссионной площадке фестиваля пройдут встречи с блогерами, культурными деятелями. Состоятся автограф-сессии. Выступят авторы Youtube-каналов «Физика от Дмитрия Побединского», Loony.

Запланирована и концертная программа - группы «Волны» и Cricket Captains. Возле бассейна будет работать зона SoundLab у бассейна, ресторанный дворик.

ИСТОЧНИК KP.RU