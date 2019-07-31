В Краснодаре 14-летний подросток со своим подельником ограбил знакомого

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-31T12:37:57+03:00

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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего местного жителя и его 19-летнего знакомого. Они подозреваются в совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия (пп.«а,г» ч.2 ст.161 УК РФ).

В отделе полиции парни признались, что договорились между собой встретиться со своим 16-летним знакомым в одном из торговых центров города. Они собирались «наказать» его за переписку с девушкой их приятеля.

- Днем 5 июля парни решили еще и ограбить своего знакомого. Они стали угрожать ему применением насилия и потребовали его телефон и золотую цепочку. Потерпевший поверил мальчишкам и отдал им все, что они просили, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После 16-летний пострадавший сообщил об этом в правоохранительные органы.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU