В Ейском районе пьяная автоледи перевернулась на машине

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-31T13:01:32+03:00

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В Ейском районе 30 июля в 16:15 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 33-летняя женщина была пьяна, когда находилась за рулем автомобиля марки «ФОРД С-МАКС». Она превысила скорость, не справилась с управлением, съехала с дороги с последующим опрокидыванием.

- В результате аварии женщину с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

На дорогах региона за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 18 ДТП, в которых 21 человек получил ранения различной степени тяжести. В крае произошло 4 наезда на пешеходов, в результате которых 4 человека пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU