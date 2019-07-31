2019-07-31T13:33:35+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина незаконно продал людям квартиры на 95 миллионов рублей

Он не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи мужчина незаконно продал людям квартиры на 95 миллионов рублейВ Сочи мужчина незаконно продал людям квартиры на 95 миллионов рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Сочи прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. С 23 апреля 2011 года по 24 января 2017 года он осуществлял деятельность, направленную на систематическое получение прибыли. Мужчина построил на территории Хостинского района семиэтажный жилой дом. В нем он продавал квартиры. От этой деятельности он получил более 95 миллионов рублей.

Свою вину обвиняемый признал.

- Уголовное дело направлено в Хостинский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на пять лет, со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Геленджике полицейским пришлось стрелять в погоне за нарушителем
В Анапе запретили купаться в море
В троллейбусах Новороссийска подорожал проезд
ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть
«Сочи Парк» приглашает на открытие нового аттракциона
На Кубани работает 51 пункт проката инвалидных колясок и костылей
В Краснодаре между Уральской и улицей Бородина закроют сквозной проезд
В Ейском районе пьяная автоледи перевернулась на машине
В Краснодаре 14-летний подросток со своим подельником ограбил знакомого
В Краснодаре на фестивале Geek Picnic выступят известные ученые и блогеры
На Кубани готовятся к всероссийской переписи населения 2020 года
В центре Краснодара нашли боеприпас времен ВОВ
Суд отказал в отмене ареста замглавы кубанского минсельхоза
В одной из старейших школ Краснодара заменят ограждение и отремонтируют двор
В Сочи в селе Раздольное отключили подачу воды
В Калининском районе местная жительница платила в магазинах чужой банковской картой
В Каневском районе мужчина выплатил долги, чтобы уехать за рубеж
В Сочинском национальном парке появится выставка реликтовых растений
После вмешательства прокуратуры в бюджет Новороссийска возвращено более 340 тысяч рублей
В Тбилисском районе мужчина пойдет под суд за сбыт наркотиков
В Краснодаре на месте снесенного рынка по Бургасской сделают бесплатную парковку
На Кубани снизилась младенческая смертность
Температура воды в Черном море 31 июля 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе