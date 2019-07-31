В Сочи мужчина незаконно продал людям квартиры на 95 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-31T13:33:35+03:00

Он не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель

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В Сочи прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. С 23 апреля 2011 года по 24 января 2017 года он осуществлял деятельность, направленную на систематическое получение прибыли. Мужчина построил на территории Хостинского района семиэтажный жилой дом. В нем он продавал квартиры. От этой деятельности он получил более 95 миллионов рублей.

Свою вину обвиняемый признал.

- Уголовное дело направлено в Хостинский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на пять лет, со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU