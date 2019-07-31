2019-07-31T13:52:40+03:00
Здоровье

На Кубани работает 51 пункт проката инвалидных колясок и костылей

С начала этого года такой возможностью воспользовались более 2,1 тысячи граждан
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае инвалиды и пожилые люди, которые перенесли травмы, хирургические операции, а также страдающие тяжелыми заболеваниями, могут взять восстановительные средства на прокат.

Пунктов всего 51. Они работают на базе комплексных центров социального обслуживания населения во всех районах края. С начала 2019 года этим воспользовались более 2,1 тысячи граждан. Им выдали более 2,7 тысячи средств реабилитации – это трости, костыли, ходунки, кресло-коляски.

- При реабилитационных центрах работают школы по уходу за людьми пожилого возраста. Здесь их близкие получают необходимые знания по оказанию ежедневной помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани снизилась младенческая смертность. Если в 2014 году этот показатель был 5,6 на тысячу родившихся, то сегодня – 3,6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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