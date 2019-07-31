2019-07-31T15:00:59+03:00
Общество

«Сочи Парк» приглашает на открытие нового аттракциона

Оно состоится завтра, 1 августа
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Сочи Парк"Фото: "Сочи Парк"
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В 13.30 у отеля-замка Богатырь, где и появился новый аттракцион «Богатырские гонки», гостей ждет тематическое шоу.

Праздник могут посетить все желающие – будет и уличный парад сказочных героев, и шоу от артистов "Сочи Парка", и веселые конкурсы от Бабы Яги с розыгрышами призов.

Новый семейный аттракцион – это автодром с необычной территорией. Настоящий уютный городок с цветными домами, мостами и извилистой дорогой, по которой на ярких машинах и будут путешествовать гости.

За рулем посетители старше 4 лет, безопасность и легкость управления позволят ездить самостоятельно даже самым маленьким «автомобилистам». Скорость, которую способны развить электромобили, доходит до 14 км\ч. По территории могут свободно кататься 12 машин – длина трассы и площадь аттракциона более чем в 2000 м2 это позволяет.

Автодром «Богатырские гонки» - очередное новшество "Сочи Парка" в сезоне-2019. Этим летом уже были открыты освежающая спрей-зона «Солнечный риф», выставка динозавров «Дино Клуб», лабиринт страха и территория мультимедийных игр.

До 31 августа "Сочи Парк", детский развлекательный комплекс «Страна Медведия» и Колесо Времени открыты с 10.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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