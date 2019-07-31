2019-07-31T14:04:20+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть

За первое полугодие 2019 года активы ВТБ Пенсионный фонд выросли на 23% и превысили 245 млрд рублей
Иван ЕГОРОВ
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По состоянию на 1 июля количество застрахованных лиц – клиентов фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составило более 2,6 млн человек, а количество участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) – свыше 65 тысяч человек.

«Наш фонд уделяет большое внимание технологическому развитию и клиентоориентированности. Это стратегические задачи для нас. Мы обновили личный кабинет и внедрили ряд удобных сервисов. В результате граждане могут заключать договоры на комфортных условиях. Кроме того, наша надежность – одна из самых высоких на рынке. Рейтинг максимальной финансовой устойчивости действует непрерывно с 2012 года. Те, кто рассматривает наш фонд в качестве долговременного партнера, понимают и ценят это», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

НПФ ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования России. В 2018 году размер клиентской базы превысил 2,7 миллиона человек. Накопленная доходность, распределенная на счета застрахованных лиц в рамках обязательного пенсионного страхования за период 2012-2018 гг., составила 67,35% (лучший результат на рынке НПФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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