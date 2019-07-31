2019-07-31T15:29:46+03:00
Общество

В Анапе запретили купаться в море

На всех пляжах находиться в воде опасно
Ева МУР@kp_kuban
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Купаться в Анапе нельзя, а на других берегах вполнеКупаться в Анапе нельзя, а на других берегах вполнеФото: Евгения ОСТРАЯ
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В мэрии курортной Анапы объявили о запрете морских купаний. На побережье Черного моря в этом районе вновь прогнозируют опасное гидрологическое явление - донное течение.

- Запрет действует на всех пляжах Анапы, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии.

Между тем, вода в Черном море прогрелась до +25 градусов. Сегодня, 31 июля водичка в Новороссийске составляет 25,2 градуса, в Сочи – 25,5 градусов. А теплее всего море в Туапсе и Джубге, оно здесь прогрелось до 25,9 градусов.

В Азовском море купаться тоже довольно комфортно, в Ейске +26,1, а Темрюке и Приморско-Ахтарске +26,8.

Надо сказать, что метеорологи прогнозируют небольшой дождь на побережье Черного моря. Однако настоящая летняя жара не спадет. Термометры показывают +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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