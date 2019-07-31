2019-07-31T15:38:01+03:00
Происшествия

В Геленджике полицейским пришлось стрелять в погоне за нарушителем

Но до этого водитель сбил патрульный автомобиль и выехал на встречку [видео]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: "КП"Фото: "КП"
Изменить размер текста:

В Геленджике сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам автомобиля "Лада Гранта", когда его водитель отказался остановиться и протаранил патрульный автомобиль.

Выяснилось, что автомобиль числился в розыске, а человек за его рулем - неоднократно судимый 38-летний житель Кургана.

- Его остановили сотрудники, когда начали выяснять про автомобиль, нарушитель ударил по газам, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Более того, он врезался в патрульный автомобиль, который его преследовал и поехал дальше.

В такой ситуации инспектор ДПС дважды выстрелил в воздух, а после этого - по колесам авто. Это помогло задержать мужчину, на котором числится несколько тяжких преступлений.

Полицейским пришлось стрелять в погоне за нарушителем.

Сейчас на него уже составлено восемь административных протоколов за неподчинение сотрудникам полиции.

Что касается автомобиля, то он был угнан из Темрюкского района. на этой машине предполагаемый угонщик перевозил так же краденные колеса с "Лексуса". Их тоже нашли полицейские в багажнике авто.

Следователи возбудили против мужчины сразу два уголовных дела - об угоне и краже.

Сейчас он находится в больнице.

- Он получил незначительные повреждения, когда убегал от преследователей, - уточняют в ведомстве.

Решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска - в Темрюкский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе запретили купаться в море
В троллейбусах Новороссийска подорожал проезд
ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть
«Сочи Парк» приглашает на открытие нового аттракциона
На Кубани работает 51 пункт проката инвалидных колясок и костылей
В Сочи мужчина незаконно продал людям квартиры на 95 миллионов рублей
В Краснодаре между Уральской и улицей Бородина закроют сквозной проезд
В Ейском районе пьяная автоледи перевернулась на машине
В Краснодаре 14-летний подросток со своим подельником ограбил знакомого
В Краснодаре на фестивале Geek Picnic выступят известные ученые и блогеры
На Кубани готовятся к всероссийской переписи населения 2020 года
В центре Краснодара нашли боеприпас времен ВОВ
Суд отказал в отмене ареста замглавы кубанского минсельхоза
В одной из старейших школ Краснодара заменят ограждение и отремонтируют двор
В Сочи в селе Раздольное отключили подачу воды
В Калининском районе местная жительница платила в магазинах чужой банковской картой
В Каневском районе мужчина выплатил долги, чтобы уехать за рубеж
В Сочинском национальном парке появится выставка реликтовых растений
После вмешательства прокуратуры в бюджет Новороссийска возвращено более 340 тысяч рублей
В Тбилисском районе мужчина пойдет под суд за сбыт наркотиков
В Краснодаре на месте снесенного рынка по Бургасской сделают бесплатную парковку
На Кубани снизилась младенческая смертность
Температура воды в Черном море 31 июля 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе