В Геленджике полицейским пришлось стрелять в погоне за нарушителем

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-31T15:38:01+03:00

Но до этого водитель сбил патрульный автомобиль и выехал на встречку [видео]

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В Геленджике сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам автомобиля "Лада Гранта", когда его водитель отказался остановиться и протаранил патрульный автомобиль.

Выяснилось, что автомобиль числился в розыске, а человек за его рулем - неоднократно судимый 38-летний житель Кургана.

- Его остановили сотрудники, когда начали выяснять про автомобиль, нарушитель ударил по газам, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Более того, он врезался в патрульный автомобиль, который его преследовал и поехал дальше.

В такой ситуации инспектор ДПС дважды выстрелил в воздух, а после этого - по колесам авто. Это помогло задержать мужчину, на котором числится несколько тяжких преступлений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/723309" frameborder="0"></iframe> Полицейским пришлось стрелять в погоне за нарушителем.

Сейчас на него уже составлено восемь административных протоколов за неподчинение сотрудникам полиции.

Что касается автомобиля, то он был угнан из Темрюкского района. на этой машине предполагаемый угонщик перевозил так же краденные колеса с "Лексуса". Их тоже нашли полицейские в багажнике авто.

Следователи возбудили против мужчины сразу два уголовных дела - об угоне и краже.

Сейчас он находится в больнице.

- Он получил незначительные повреждения, когда убегал от преследователей, - уточняют в ведомстве.

Решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска - в Темрюкский район.

ИСТОЧНИК KP.RU