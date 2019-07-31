Какие инструменты фондового рынка выгоднее вкладов, рассказали в «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-31T15:59:04+03:00

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Для россиян инвестиции перестают ассоциироваться с полулегальными схемами, ведь все больше инвесторов получают хороший доход на фондовом рынке. А какие инструменты позволят заработать больше, чем на банковских вкладах или недвижимости, знают в ООО «Компания БКС».

- Тренд разумного инвестирования, а не рискованных спекуляций, на рынке РФ все еще находится в зачатке. Это значит, что именно здесь таятся уникальные возможности. На бирже есть бумаги с такой доходностью, за которой на развитых рынках выстраиваются в очередь, - подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Кстати, ФГ БКС является лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

Главные инструменты, представляющие гибкую и выгодную альтернативу классическим депозиту и недвижимости – это акции и облигации.

Облигации отличаются гибкостью условий – их можно продать в любой момент, не теряя процентов, также суммы кратные 1000 можно свободно хоть извлекать, хоть инвестировать в рабочие дни Московской биржи. По уровню надежности корпоративные облигации несколько ниже банковских депозитов, но есть бумаги, надежность которых обеспечивается государством – это гособлигации (ОФЗ).

Акции по прибыльности опережают недвижимость, и при этом сохраняют свою ценность многие годы - сдача жилья в аренду в долгосрочной перспективе дает доход не выше 6%, а рентабельность крупного бизнеса измеряется двузначными цифрами. Причем владельцы акций получают прибыль и через дивиденды, и через рост стоимости акций.

ИСТОЧНИК KP.RU