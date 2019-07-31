2019-07-31T16:10:15+03:00
Происшествия

Спасатели вывели с Хмелевских озер заблудившихся туристов

Троих отдыхающих нашли в пять утра
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инцидент произошел вечером, 30 июля. Спасателям южного отряда МЧС России сообщили по телефону, что трое жителей села Веселое из Сочи заблудились и не могут найти дорогу обратно на Красную Поляну.

- Сообщение поступило по телефону "112", - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе ЮРПСО. - Это была незарегистрированная группа. Они направлялись к Хмелевским озерам.

Специалисты отряда определили местонахождение группы в районе массива Ачишхо и отправились в горную местность.

В пять часов утра горе-туристов нашли и вывели на тропу. Медицинская помощь им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24