Спасатели вывели с Хмелевских озер заблудившихся туристов
Троих отдыхающих нашли в пять утра
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Инцидент произошел вечером, 30 июля. Спасателям южного отряда МЧС России сообщили по телефону, что трое жителей села Веселое из Сочи заблудились и не могут найти дорогу обратно на Красную Поляну.
- Сообщение поступило по телефону "112", - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе ЮРПСО. - Это была незарегистрированная группа. Они направлялись к Хмелевским озерам.
Специалисты отряда определили местонахождение группы в районе массива Ачишхо и отправились в горную местность.
В пять часов утра горе-туристов нашли и вывели на тропу. Медицинская помощь им не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU