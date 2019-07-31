В Краснодаре рекламные вывески приводят к единому стилю

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-31T16:35:51+03:00

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В Краснодаре все рекламные конструкции и вывески приведут к единому стилю. Предприниматели, размещающие такие объекты, должны иметь на это соответствующее разрешение.

- Часто после того, как со здания убираются незаконные рекламные конструкции, оно предстает в том виде, в котором было задумано архитектором. Это делает город не только красивее, но и избавляет его от визуального мусора, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что только с начала 2019 года в краевой столице демонтировали 1794 незаконных конструкций по 1544 обязательным техническим условиям. Чиновники продолжат работу с представителями городского бизнеса. Она уже принесла видимые результаты – из города исчезают неопрятные ларьки и аляповатые рекламные конструкции.

Сейчас в Краснодаре действуют обязательные технические условия для предпринимателей. В них прописано, что все информационные и рекламные конструкции должны размещаться строго в соответствии с этими правилами.

ИСТОЧНИК KP.RU