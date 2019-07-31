На Кубани появится еще одна особо охраняемая природная зона
В Краснодарском крае создадут новую особо охраняемую природную зону «Анапская пересыпь». Она расположится на территории Анапского и Темрюкского районов.
– Создаваемый парк не только позволит сохранить уникальную природу прибрежной полосы Черного моря и Таманского полуострова, но и раскрыть лечебно-курортологический потенциал муниципалитетов, - пишет ЮГ Times.
Стоит отметить, что на особо охраняемой территории Анапский и Темрюкский районы смогут развивать туристическое направление, без осуществления какой-либо хозяйственной деятельности.
Напомним, формирование границ особо охраняемых природных территорий в Краснодарском крае проводят с 2016 года. На сегодняшний день на Кубани насчитывается 353 ООПТ общей площадью свыше 247 тыс. га.
Добавим, в Краснодарском крае 10 августа пройдет фестиваль «Таманская лоза – 2019». Новинкой этого года станет винный душ в ходе интерактивного батла «Сухое против полусладкого».
ИСТОЧНИК KP.RU