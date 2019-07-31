2019-07-31T16:57:39+03:00
Общество

На Кубани появится еще одна особо охраняемая природная зона

Она расположится на территории Анапского и Темрюкского районов
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае создадут новую особо охраняемую природную зону «Анапская пересыпь». Она расположится на территории Анапского и Темрюкского районов.

– Создаваемый парк не только позволит сохранить уникальную природу прибрежной полосы Черного моря и Таманского полуострова, но и раскрыть лечебно-курортологический потенциал муниципалитетов, - пишет ЮГ Times.

Стоит отметить, что на особо охраняемой территории Анапский и Темрюкский районы смогут развивать туристическое направление, без осуществления какой-либо хозяйственной деятельности.

Напомним, формирование границ особо охраняемых природных территорий в Краснодарском крае проводят с 2016 года. На сегодняшний день на Кубани насчитывается 353 ООПТ общей площадью свыше 247 тыс. га.

Добавим, в Краснодарском крае 10 августа пройдет фестиваль «Таманская лоза – 2019». Новинкой этого года станет винный душ в ходе интерактивного батла «Сухое против полусладкого».

ИСТОЧНИК KP.RU

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