В Краснодаре 8 водителей-должников лишились автомобилей

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-31T17:11:30+03:00

Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами ловили неплательщиков на въезде в краевую столицу

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В Краснодаре прошла операция «Должник». В ее рамках сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов на въездах в Краевую столицу ловили неплательщиков по кредитам, алиментам и другим обязательствам. Помогало им в этом специальное устройство «Дорожный пристав».

- Автомобиль должника останавливали сотрудники ГИБДД, после чего его передавали судебным приставам, которые продолжали работу по взысканию. Такие рейды регулярно проводятся по всему Краснодарскому краю, - пишут Кубанские новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП России.

В ходе прошедшего рейда был установлен своеобразный рекорд – один из остановленных водителей на месте оплатил скопившиеся долги по кредитам на сумму более 1 млн рублей. Также приставы изъяли 8 автомобилей, еще 24 машины передали на ответственное хранение их хозяевам. Помимо этого, арестовали три дорогих мобильных телефона.

Стоит отметить, что для удобства должников судебные приставы организуют мобильные пункты оплаты, где можно оперативно погасить имеющиеся задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU