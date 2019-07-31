Массовая авария в Сочи попала на видео
В Сочи накануне произошла серьезная авария. На улице Пластунской столкнулись сразу четыре автомобиля. В соцсетях появилось видео инцидента.
- По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» допустил столкновение с микроавтобусом Hyundai, затем, протаранив дорожное ограждение, выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Волгу», а после, вернувшись на свою полосу, в Fiat, - сообщили «Регион online» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Авария в Сочи.Максим ОСОКИН
В результате аварии в больницу с травмами попал виновник аварии, а также водитель «Волги». В данный момент по факту аварии проводится проверка.
Напомним, в Геленджике сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам автомобиля "Лада Гранта", когда его водитель отказался остановиться и протаранил патрульный автомобиль. Выяснилось, что автомобиль числился в розыске, а человек за его рулем - неоднократно судимый 38-летний житель Кургана.
ИСТОЧНИК KP.RU