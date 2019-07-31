2019-07-31T17:29:24+03:00
Общество

Массовая авария в Сочи попала на видео

В больницу попали два человека
Максим ОСОКИН
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Фото: ОГИБДД УВД СОЧИФото: ОГИБДД УВД СОЧИ
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В Сочи накануне произошла серьезная авария. На улице Пластунской столкнулись сразу четыре автомобиля. В соцсетях появилось видео инцидента.

- По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» допустил столкновение с микроавтобусом Hyundai, затем, протаранив дорожное ограждение, выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Волгу», а после, вернувшись на свою полосу, в Fiat, - сообщили «Регион online» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Авария в Сочи.Максим ОСОКИН

В результате аварии в больницу с травмами попал виновник аварии, а также водитель «Волги». В данный момент по факту аварии проводится проверка.

Напомним, в Геленджике сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам автомобиля "Лада Гранта", когда его водитель отказался остановиться и протаранил патрульный автомобиль. Выяснилось, что автомобиль числился в розыске, а человек за его рулем - неоднократно судимый 38-летний житель Кургана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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