2019-07-31T17:49:20+03:00
Общество

Этой весной в армию отправились 872 краснодарца

В Краевой столице обсудили результаты прошедшего призыва
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре полностью выполнен план по весеннему призыву в ряды российской армии. Он проходил с 15 апреля по 15 июля 2019 года.

- В этом году на службу отправились 872 человека. В 2018 году ряды армии пополнили 734 новобранца из Краснодара, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Стоит отметить, что среди призывников были 26 казаков Екатеринодарского районного казачьего общества. Они будут проходить службу на территории военных частей Краснодарского края и республики Абхазия.

В ходе весеннего призыва провели более 100 заседаний призывных комиссий. Они вынесли свыше 11 тыс. решений — о годности к военной службе, предоставлении отсрочек или освобождения от призыва. Также повестки получили более 1,5 тысяч юных краснодарцев, которые уклоняются от воинской обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24