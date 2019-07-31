Этой весной в армию отправились 872 краснодарца

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-31T17:49:20+03:00

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В Краснодаре полностью выполнен план по весеннему призыву в ряды российской армии. Он проходил с 15 апреля по 15 июля 2019 года.

- В этом году на службу отправились 872 человека. В 2018 году ряды армии пополнили 734 новобранца из Краснодара, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Стоит отметить, что среди призывников были 26 казаков Екатеринодарского районного казачьего общества. Они будут проходить службу на территории военных частей Краснодарского края и республики Абхазия.

В ходе весеннего призыва провели более 100 заседаний призывных комиссий. Они вынесли свыше 11 тыс. решений — о годности к военной службе, предоставлении отсрочек или освобождения от призыва. Также повестки получили более 1,5 тысяч юных краснодарцев, которые уклоняются от воинской обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU