На сочинском водоводе объявили режим ЧС

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-31T18:13:45+03:00

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На водоводе в Адлере ввели режим ЧС. Его объявили для предотвращения возможных аварий на территории водовода в районе улиц Белых Акаций и Медовая.

- Причиной введения ЧС стали два искусственно созданных потенциальных оползня. Они образовались в результате действий застройщика, который ссыпал вынутый грунт и строительный мусор в овраги, вдоль улиц Медовая и Белых Акаций. Именно на этом участке за минувшие 5 ллет произошло свыше 70 аварий, которые оставляли без воды жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты и других поселков и микрорайонов Сочи, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе МУП г. Сочи «Водоканал».

Сейчас оползень движется вдоль улицы Белых Акаций. Его «голова» находится на расстоянии 30 – 35 метров от проложенного по дну оврага магистрального водовода. Благодаря введенному режиму ЧС, в кратчайшие сроки проведут необходимые изыскания, разработают проект и возведут эстакады, на которые переместят водовод. Также проведут противооползневые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU