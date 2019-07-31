На поддержку кубанского животноводства на правили 500 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:35 2019-07-31T18:35:20+03:00

До конца года эта сумма превысит 1 млрд

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В 2019 году на поддержку кубанского животноводства направят более 1 млрд рублей. Из краевого бюджета фермерам субсидируют затраты на реализованное молоко, содержание крупного рогатого скота, страхование в области животноводства.

- На финансовую поддержку могут рассчитывать как крупные предприятия, так и малый агробизнес. Также продолжается субсидирование личных подсобных хозяйств и семейных ферм, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что Кубань стала первым регионом в России, где приняли закон о животноводстве. Кроме того, разработана стратегия развития отрасли на ближайшие годы. Также, в рамках реализации национального проекта, региону необходимо нарастить экспорт животноводческой продукции с 15,5 до 27 млн долларов. Чтобы добиться этого, необходимо обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU