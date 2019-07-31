В Краснодаре ограничили движение по ул. Гимназической

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-31T19:07:26+03:00

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В Краснодаре с 31 июля 2019 года ограничили движение по улице Гимназической на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красной. Теперь автомобили здесь могут ехать только по одной полосе.

- Ограничение движение связано с проведением работ по замене канализационных сетей. Работы проведут в три этапа. В результате рабочие не только поменяют трубы, но и восстановят смотровые колодцы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Во время реконструкции керамический трубопровод длинной 390 метров заменят на пластиковый. Срок службы таких труб превышает 50 лет. Все работы будут проводить методом горизонтально-направленного бурения. Это позволит избежать сильного повреждения дорожного покрытия.

Ремонт планируют завершить в октябре 2019 года.

Напомним, с 1 октября между Уральской и улицей Бородина установят дорожные знаки. Они запретят остановку и стоянку транспорта, а также сквозной проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU