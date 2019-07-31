В Анапе продолжается ремонт и строительство социальных объектов

СЕГОДНЯ 19:36 2019-07-31T19:36:53+03:00

Только в 2019 году отремонтирую 14 школ курорта

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В Анапе идет работа по ремонту и строительству социальных объектов. В частности, возводится новый корпус школы № 6. Рабочие уже завершают кладку наружных стен 3-го этажа и монтаж электроснабжения 1-го. В здании предусмотрен лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все работы планируют завершить в ноябре 2019 года.

- В нынешнем году запланирован ремонт 14 учебных заведений Анапы. В самой большой городской школе № 4 впервые за 20 лет отремонтируют кровлю. Окончание работ – 20 августа. Также новую крышу получит школа № 5, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Помимо этого, в нынешнем году 4 анапских школы получат специализированные кабинеты с интерактивными панелями, ноутбуками, 3D-принтерами и другим оборудованием. Их оснастят в рамках нацпроекта «Образование».

Также в хуторе Воскресенском идет строительство детского сада на 140 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU