2019-07-31T19:52:35+03:00
Общество

Водный этап «Кубанской кругосветки» стартовал в Краснодарском крае

Участники экспедиции пересели на рафты
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае продолжается пятая туристско-краеведческая экспедиция школьников «Кубанская кругосветка». В ее рамках более 20 подростов из разных муниципалитетов региона доберутся по реке Уруп от хутора Ильича до станицы Кавказской.

- Ожидается, что школьники прибудут в станицу 6 августа. Затем они пересядут на велосипеды и отправятся до конечной точки путешествия – Тамани. Туда они планируют прибыть 25 августа 2019 года – в день празднования исторической высадки казаков на полуострове, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Кубанская кругосветка» состоит из нескольких этапов. Ее маршрут пролегает по границам Краснодарского края. От Тамани школьники проехали на велосипедах вдоль черноморского побережья к Красной поляне. Потом они пешком пересекли территорию Кавказского заповедника.

В ходе экспедиции ее участники посещают места боевой славы, достопримечательности и уникальные природные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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