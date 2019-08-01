СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-01T07:14:32+03:00

В Краснодаре сотрудница банка следила за счетами мужа во время развода Фото: Архив "КП"

За это ей может грозить до 3 лет тюрьмы

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В Краснодаре 49-летняя местная жительница обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, и собирание сведений, составляющих банковскую тайну незаконным способом).

- С 25 апреля по 13 июня 2018 года, занимая должность заместителя начальника отдела по обслуживанию юридических лиц в крупном банке, она «сливала» информацию о счетах своего мужа. В этот момент у них уже начался бракоразводный процесс. Женщина сформировала выписки о движении денег по банковским картам своего супруга с 14 октября 2015 года по 10 апреля 2017 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все сведения злоумышленница передала представителю, который действовал в ее интересах в бракоразводном процессе.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы до 3 лет.

Напомним, в Калининском районе местная жительница платила в магазинах чужой банковской картой. За то, что она не сообщила о находке в полицию, ей грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU