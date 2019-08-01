На Кубани спецназ ЮВО «уничтожил» диверсантов в городских условиях
- Спецназ ЮВО в Краснодарском крае «уничтожил» диверсантов условного противника. При отработке практических задач были задействованы бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», а также новейшие оптико-электронные комплексы разведки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.
По легенде, населенный пункт, в котором находились несколько жилых домов, был захвачен диверсионной группой из 30 человек. Сначала спецназовцы провели разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата и получили необходимые данные о противнике. В кратчайшие сроки штурмовые отряды блокировали населенный пункт, затем уничтожили противника.
Всего в учениях участвовали свыше 300 военнослужащих и 20 бронемашин.
Напомним, этой весной в армию отправились 872 краснодарца. В краевой столице обсудили результаты прошедшего призыва.
ИСТОЧНИК KP.RU