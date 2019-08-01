В Краснодаре расскажут о зарождении кинематографа

СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-01T08:10:41+03:00

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10 августа в 14:00 в Краснодаре расскажут о появлении первых фильмов. В историческом парке «Россия – Моя история» состоится тематическая лекция с видеопрезентацией «Краснодар: «Родина» кинематографа».

- Мы не оспариваем славу знаменитых братьев Люмьер. Но 125 лет назад, за год до их парижского киносеанса и на два года раньше первых киносеансов в Москве и Петербурге екатеринодарский механик, хозяин оптико-механического магазина Алексей Самарский, организовал выставку «живых фотографий, - рассказали организаторы.

- Это был первый опыт анимации. Оборудование для показа коротких кинолент разработал сам Самарский. Это был кинопроекционный аппарат хронографом, мужчина не запатентовал свое изобретение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Культуры Краснодарского края.

Вход на лекции свободный.

Напомним, в Краснодаре в парке «Россия – Моя история» пройдет лекция. Специалисты расскажут о дне, когда фашисты захватили столицу Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU