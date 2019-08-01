Температура воды в Черном море 1 августа 2019: комфортнее всего купаться в Джубге
«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 1 августа.
В Новороссийске и Геленджике купаться прохладнее всего - +25,1 градусов, в Анапе и Сочи на 0,1 градус теплее.
Напомним, вчера, 31 июля, в мэрии курортной Анапы объявили о запрете морских купаний. На побережье Черного моря в этом районе вновь прогнозируют опасное гидрологическое явление - донное течение.
1 августа водичка в Джубге составляет 25,3 градуса, в Туапсе – 25,6 градусов.
В Азовском море купаться тоже довольно комфортно, в Ейске +26,4, а Темрюке и Приморско-Ахтарске +27 градусов.
- На Черноморском побережье ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы в некоторых районах могут достигать 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +30, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краснодарском Гидрометцентре.
ИСТОЧНИК KP.RU