Температура воды в Черном море 1 августа 2019: комфортнее всего купаться в Джубге

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-01T08:35:51+03:00

Самого высокого значения температура воды достигла в Туапсе Фото: Архив "КП"

Самого высокого значения температура воды достигла в Туапсе

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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 1 августа.

В Новороссийске и Геленджике купаться прохладнее всего - +25,1 градусов, в Анапе и Сочи на 0,1 градус теплее.

Напомним, вчера, 31 июля, в мэрии курортной Анапы объявили о запрете морских купаний. На побережье Черного моря в этом районе вновь прогнозируют опасное гидрологическое явление - донное течение.

1 августа водичка в Джубге составляет 25,3 градуса, в Туапсе – 25,6 градусов.

В Азовском море купаться тоже довольно комфортно, в Ейске +26,4, а Темрюке и Приморско-Ахтарске +27 градусов.

- На Черноморском побережье ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы в некоторых районах могут достигать 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +30, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краснодарском Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU