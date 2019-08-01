В Сочи в городской больнице установили новый флюорограф

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-01T09:02:44+03:00

Из краевого бюджета на это выделили 5 миллионов рублей

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В Краснодарском крае продолжается обновление материально-технической базы медорганизаций всех уровней, от крупных ведущих больниц до лечебных учреждений первичного звена. Это проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Так, в городской больнице №3 Сочи отремонтировано флюорографическое отделение, закуплено новое оборудование, в том числе, новый малодозовый прибор для рентгенографического исследования органов грудной клетки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

На эти цели из краевого бюджета выделили более 5 миллионов рублей.

Напомним, в регионе реализуется национальный проект «Здравоохранение». За счет этого постоянно обновляется материально-техническая база детских медорганизаций. Только за прошлый год было закуплено почти 500 единиц медоборудования.

Для оказания медпомощи при сложных родах в крае работает 3 перинатальных центра самого высокого класса. В них лечатся женщины и дети с серьезными патологиями. В конце 2018 года в Сочи открыли новый перинатальный центр. В нем родилось уже более полутора тысячи детей.

ИСТОЧНИК KP.RU