В Сочи в городской больнице установили новый флюорограф
В Краснодарском крае продолжается обновление материально-технической базы медорганизаций всех уровней, от крупных ведущих больниц до лечебных учреждений первичного звена. Это проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».
- Так, в городской больнице №3 Сочи отремонтировано флюорографическое отделение, закуплено новое оборудование, в том числе, новый малодозовый прибор для рентгенографического исследования органов грудной клетки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
На эти цели из краевого бюджета выделили более 5 миллионов рублей.
Напомним, в регионе реализуется национальный проект «Здравоохранение». За счет этого постоянно обновляется материально-техническая база детских медорганизаций. Только за прошлый год было закуплено почти 500 единиц медоборудования.
Для оказания медпомощи при сложных родах в крае работает 3 перинатальных центра самого высокого класса. В них лечатся женщины и дети с серьезными патологиями. В конце 2018 года в Сочи открыли новый перинатальный центр. В нем родилось уже более полутора тысячи детей.
ИСТОЧНИК KP.RU