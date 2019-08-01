В Краснодарском крае начало августа будет дождливым

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-01T10:14:09+03:00

Синоптики рассказали о том, какая погода будет в четверг и пятницу

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Как сообщили в краснодарском Гидрометцентре, начало августа на Кубани будет дождливым.

В Краснодаре 1 августа ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем прогреется до +30.

В четверг на Кубани выпадут небольшие осадки, в отдельных районах сильный дождь, град. Синоптики отмечают, что ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +21, днем будет все также жарко, местами воздух прогреется до + 32.

На Черноморском побережье возможны небольшие осадки, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +30. Небольшой дождик никак не помешает туристам. На всем побережье водичка прогрелась до благоприятных отметок. Только в Анапе из-за донного течения запретили купаться в море.

- 2 августа также лучше не выходить без зонтика. Ветер северо-западный, северный 4-9 метров в секунду, днем местами и при грозах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20 градусов, местами опуститься до 16 градусов. Днем жарко, воздух будет очень теплым до +30, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

На Черноморском побережье 2 августа местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 24…29 градусов.

В Краснодаре 2 августа, по данным Яндекс.Погоды, утром малооблачно, днем ясно, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU