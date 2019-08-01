2019-08-01T09:34:57+03:00
Происшествия

На Кубани без рецепта врача продавали «Лирику» и «Прегабалин»

Правоохранители проверили аптеки Краснодара, Тимашевска и Сочи
Александра ПОДУШКО
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На Кубани без рецепта врача продавали «Лирику» и «Прегабалин»На Кубани без рецепта врача продавали «Лирику» и «Прегабалин»Фото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае провизоры продавали «Лирику» и «Прегабалин» без рецепта врача. Из незаконного оборота полицейские изъяли около 3500 сильнодействующих лекарственных препаратов.

Правоохранители проверили несколько аптек, расположенных в Краснодаре, Тимашевске и Сочи. В двух организациях Краснодара и Сочи изъяли более 1300 таблеток «Лирики» и 700 таблеток «Прегабалин канон».

- В отношении юрлиц сотрудники полиции составили административные протоколы по части 4 статьи 14.1 КоАп (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Им выписали штраф в размере 50 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Еще в одной аптеке Краснодара полицейские изъяли 420 таблеток «Лирики», 5 флаконов «Тропикамида» и более 20 капсул препарата с признаками контрафакта. Здесь также составили административные протоколы.

В Тимашевске полицейские мужчина, который не был зарегистрирован как предприниматель, торговал лекарствами в помещении с табличкой «Аптека». У него нашли 130 капсул «Прегабалина», 740 таблеток «Лирики», а также 29 флаконов белого цвета без этикеток. В отношении местного жителя составили административные протоколы по части 1 и 2 статьи 14.1 КоАп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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