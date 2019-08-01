В Краснодаре отремонтировали основной подъезд к Славянскому кладбищу
В краевой столице на Круговой вместе с дорогой также сделаны тротуары и парковочная зона, установлена новая остановка. На улице 4-я Линия благоустроят прилегающую территорию, сделают места для парковки.
- От Славянской до Круговой и далее до въезда на Славянское кладбище сейчас ведется разработка основания проезжей части, убираются места просадок. Вместе с укладкой нового асфальта благоустроят прилегающую территорию, на проезжую часть нанесут пластиковую разметку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить их планируют в конце августа 2019 года.
Напомним, в Краснодаре с 31 июля 2019 года ограничили движение по улице Гимназической на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красной. Теперь автомобили здесь могут ехать только по одной полосе.
Ограничение движение связано с проведением работ по замене канализационных сетей. Работы проведут в три этапа. В результате рабочие не только поменяют трубы, но и восстановят смотровые колодцы.
ИСТОЧНИК KP.RU