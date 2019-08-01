2019-08-01T10:03:55+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтировали основной подъезд к Славянскому кладбищу

Сейчас на участке устанавливают дорожные знаки и наносят разметку
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице на Круговой вместе с дорогой также сделаны тротуары и парковочная зона, установлена новая остановка. На улице 4-я Линия благоустроят прилегающую территорию, сделают места для парковки.

- От Славянской до Круговой и далее до въезда на Славянское кладбище сейчас ведется разработка основания проезжей части, убираются места просадок. Вместе с укладкой нового асфальта благоустроят прилегающую территорию, на проезжую часть нанесут пластиковую разметку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить их планируют в конце августа 2019 года.

Напомним, в Краснодаре с 31 июля 2019 года ограничили движение по улице Гимназической на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красной. Теперь автомобили здесь могут ехать только по одной полосе.

Ограничение движение связано с проведением работ по замене канализационных сетей. Работы проведут в три этапа. В результате рабочие не только поменяют трубы, но и восстановят смотровые колодцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани шесть сельхозкооперативов получат гранты на развитие
В Туапсинском районе автоледи сбила двух пешеходов
На Кубани разыскивают 25-летнюю жительницу Красноярского края
Бывшему вице-мэру Краснодара Дине Бойченко вынесли приговор
В Белореченском районе заместитель начальника МВД и его подчиненный пойдут под суд за взятку
Дан старт продажам квартир в 22 литере микрорайона «Губернский»
В Сочи башня на горе Ахун закрыта на неопределенный срок
На Кубани в аварии с микроавтобусом погиб 10-летний ребенок
В Крымске двухлетняя девочка застряла в детском стульчике
На Кубани без рецепта врача продавали «Лирику» и «Прегабалин»
В Краснодарском крае начало августа будет дождливым
В Сочи в городской больнице установили новый флюорограф
Температура воды в Черном море 1 августа 2019: комфортнее всего купаться в Джубге
В Краснодаре расскажут о зарождении кинематографа
На Кубани спецназ ЮВО «уничтожил» диверсантов в городских условиях
В Краснодаре сотрудница банка следила за счетами мужа во время развода