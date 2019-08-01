В Крымске двухлетняя девочка застряла в детском стульчике

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-01T10:12:51+03:00

Женщина пыталась самостоятельно достать малышку, но у нее ничего не вышло

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Вечером 31 июля за помощью к спасателям обратилась жительница Крымска. Она рассказала, что ножка ее двухлетней дочки застряла в стульчике для кормления.

Женщина перепробовала все, что помочь ребенку, но ничего не получалось, и, уже отчаявшись, она позвонила спасателям. На место прибыли сотрудники Крымского отряда «Кубань-СПАС».

- Они разобрали стульчик и освободили малышку. Девочка была спокойна, играла с инструментами спасателей и долго не хотела расставаться с гостями, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Спасательная операция заняла около 5 минут. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU