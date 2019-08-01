В Крымске двухлетняя девочка застряла в детском стульчике
Вечером 31 июля за помощью к спасателям обратилась жительница Крымска. Она рассказала, что ножка ее двухлетней дочки застряла в стульчике для кормления.
Женщина перепробовала все, что помочь ребенку, но ничего не получалось, и, уже отчаявшись, она позвонила спасателям. На место прибыли сотрудники Крымского отряда «Кубань-СПАС».
- Они разобрали стульчик и освободили малышку. Девочка была спокойна, играла с инструментами спасателей и долго не хотела расставаться с гостями, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Спасательная операция заняла около 5 минут. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU