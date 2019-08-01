На Кубани в аварии с микроавтобусом погиб 10-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-01T10:26:39+03:00

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Около 03:00 31 июля произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге Лабинск – Майкоп в районе станицы Ярославская. На месте работали полицейские и сотрудники других экстренных служб.

По предварительным данным, 46-летний мужчина находился за рулем микроавтобуса Volkswagen, съехал с дороги, где машина опрокинулась.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался 10-летний мальчик. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

- В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция Кубани напоминает всем водителям, что вождение в состоянии усталости настолько же опасно, как и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Если вы чувствуете, что засыпаете за рулем, то прекратите движение и остановитесь в безопасном месте для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU