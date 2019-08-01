Дан старт продажам квартир в 22 литере микрорайона «Губернский»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-01T10:58:02+03:00

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Сегодня дан старт продажам квартир в новом доме микрорайона «Губернский». На этом этапе у всех желающих есть возможность выгодно приобрести жилье в 22 литере – самого семейного микрорайона Краснодара.

«ЮгСтройИнвест» – один из первых застройщиков, который 1 июля открыл продажи жилья с использованием счетов эскроу. 22 литер – это уже второй дом от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре, в котором дольщики могут приобрести квартиру по новым правилам.

В 18-этажном доме будет всего 153 квартиры, а потому с покупкой следует поторопиться, ведь активная бронь уже ведется. На прилегающей территории для жителей будет благоустроен двор, оборудована спортивная и детская площадка. Рядом с домом есть самая большая и современная в городе школа на 1550 мест и два детских садика. Один из них был построен совсем недавно и рассчитан на 300 ребятишек от 2х месяцев до 8 лет.

«Мы рады объявить о старте продаж в 22 литере микрорайона «Губернский». Здесь продумано все для комфортной жизни людей – просторные аллеи, социальная инфраструктура, зоны для отдыха и занятий спортом, – рассказывает Елена Богачёва, начальник отдела продаж краснодарского филиала «ЮгСтройИнвест». – Этот дом станет уже вторым в городе объектом от «ЮгСтройИнвест», продажи в котором будут осуществляться с гарантией сохранности средств дольщиков, а именно с использованием счетов эскроу.

«ЮгСтройИнвест» создает в «Губернском» все условия для счастливой жизни. Компания не только возводит качественные и красивые дома, но и обеспечивает жителей современной инфраструктурой – строит школы и детские сады, обустраивает зоны отдыха. За 16 лет работы в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, застройщик возвел более 3,3 млн квадратных метров жилья, построил 15 социальных объектов и сделал счастливыми более 150 тысяч новоселов. Именно благодаря высокой социальной ответственности и гарантии надежности «ЮгСтройИнвест» рекомендуют друзьям.

ИСТОЧНИК KP.RU