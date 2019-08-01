СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-01T11:00:32+03:00

В Белореченском районе заместитель начальника МВД и его подчиненный пойдут под суд за взятку Фото: Архив "КП"

За 500 тысяч рублей они хотели переквалифицировать действия обвиняемого на менее тяжкий состав преступления

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В Белореченском районе утверждено обвинительно заключение в отношении заместителя начальника отдела МВД и его подчиненного. Они подозреваются по п. «в» ч.5 ст.290 (получение взятки за незаконные действия в крупном размере) и ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве).

Мужчины занимались уголовным делом местного жителя. Его обвиняли в тяжком избиении человека. В октябре 2018 году начальнику следственного знакомый предложил за 500 тысяч рублей переквалифицировать действия обвиняемого на менее тяжкий состав преступления.

- Полицейский принял это предложение. Первые 300 тысяч рублей в ноябре 2018 года он получил лично. Оставшаяся часть суммы передавалась через посредника – его подчиненного. Преступную деятельность раскрыли сотрудники ФСБ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемые сейчас находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Белореченский районный суд.

А местного жителя, за которого просил знакомый, посадили. Он проведет два года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU