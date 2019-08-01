На Кубани разыскивают 25-летнюю жительницу Красноярского края
Пятым следственным управлением Главного следственного управления СК РФ расследуется уголовное дело по факту исчезновения 25-летней Пенклиди Мелиссы Васильевны.
Утром 22 апреля 2016 года девушка ушла из реабилитационного центра «Спарта», который находится в Красноярском крае, в селе Талое, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
- На вид Мелиссе около 25 лет, рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные. На правом запястье правой руки у нее татуировка в виде совы, на шее китайский иероглиф, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В день, когда она исчезла, на ней была куртка темного цвета, брюки спортивные.
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ИСТОЧНИК KP.RU