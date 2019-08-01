2019-08-01T11:35:29+03:00
Происшествия

На Кубани разыскивают 25-летнюю жительницу Красноярского края

Она не выходила на связь с родными с 2016 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краюФото: пресс-служба СУ СК РФ по краю
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Пятым следственным управлением Главного следственного управления СК РФ расследуется уголовное дело по факту исчезновения 25-летней Пенклиди Мелиссы Васильевны.

Утром 22 апреля 2016 года девушка ушла из реабилитационного центра «Спарта», который находится в Красноярском крае, в селе Талое, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

- На вид Мелиссе около 25 лет, рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные. На правом запястье правой руки у нее татуировка в виде совы, на шее китайский иероглиф, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В день, когда она исчезла, на ней была куртка темного цвета, брюки спортивные.

Если вам что-то известно о Пенклиди, сообщите об этом по телефонам: 8-383-347-81-64 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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